Сеул, 28 января, 2019, 08:30 — ИА Регнум. На границе между Северной и Южной Корей в честь 100-летия антияпонского восстания 27 апреля будет образована живая цепь длиной в 500 км, сообщает Yonhap.

Rishabh Tatiraju Демаркационная линия на Корейском полуострове

По словам организаторов акции, в мероприятии примут участие порядка 500 тыс. человек. В настоящее время организаторы договариваются с полицией и службой безопасности.

«Хотя 500 тыс. человек это немало, мы сможем провести это мероприятие, поскольку оно давно планировалось», — заявил глава штаба организаторов Чон Се Иля.

По его словам, участие в акции смогут принять все желающие, в том числе дети.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году Южная и Северная Кореи будут отмечать столетие со дня основания Первомартовского движения, которое символизирует борьбу за независимость от японского колониального правления.

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