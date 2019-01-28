Москва, 28 января, 2019, 08:27 — ИА Регнум. «Российская система качества» (Роскачество) в преддверии Международного дня защиты персональных данных (28 января) разработала рекомендации по защите личной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов.

Yuri Samoilov Интернет

Эксперты напоминают, что в настоящее время существуют различные вредоносные программы, цель которых — похитить логины и пароли интернет-пользователя, а затем передать их хакерам.

По их словам, избежать утечки данных и их неправомерного использования интернет-пользователям поможет соблюдение ряда простых правил.

Так, пользователям рекомендуется регулярно обновлять антивирус на своём устройстве, не вводить на подозрительных сайтах свои логины и пароли, использовать разные пароли на разных интернет-ресурсах, а также делать резервные копии важной информации на внешних носителях.

Кроме того, интернет-пользователям не рекомендуется открывать подозрительные электронные письма, а также переходить по непроверенным ссылкам из sms и сообщений в соцсетях.

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