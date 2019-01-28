В ЮАР лесной пожар угрожает окраинам Кейптауна
Кейптаун, 28 января, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Лесной пожар, который начался на известной горе Кейптауна Лайонс-хед, продвигается к жилым окраинам города, сообщает The Guardian Africa.
skeeze
Огонь в лесу
27 января люди были вынуждены начать эвакуацию. Представитель пожарной службы заявил, что на борьбу с огнем брошено 70 пожарников и 20 пожарных автомобилей.
Ветер затрудняет усилия по локализации пожара, сообщает представитель администрации по району Западный Кейп Джеймс-Брент Стьян.
Причина пожара неизвестна. Фотографии распространяются в социальных сетях с описанием: «армагеддон».