Антерсельва, Италия, 28 января, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Французский биатлонист Мартен Фуркад не примет участия в этапах Кубка мира, которые пройдут в Канаде и США. Об этом сообщает L’Equipe.

Jarvin Jarle Vines Мартен Фукад

По словам Фуркада, перерыв в соревнованиях поможет ему вернуть оптимальную форму к чемпионату мира.

«Вместе с тренерами приняли решение пропустить этапы Кубка мира в Северной Америке. Для меня это был тяжёлый выбор», — сказал Фуркад.

Он также добавил, что всегда уделял большое внимание общему зачёту Кубка мира.

Напомним, этап Кубка мира в Канаде пройдёт с 4 по 10 февраля, в США — с 11 по 17 февраля. На сегодняшний день Фуркад занимает второе место в общем зачёте, уступая норвежцу Йоханнесу Бё.

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