Калуга, 28 января, 2019, 08:14 — ИА Регнум. В Калуге на территории земельного участка в районе улицы 40 лет Октября выявлены превышения по показателям хлорид-иона в 30,7 раза, по сульфат-иону в 2,4 раза, по массовой доле натрия в 3,9 раза, по нефтепродуктам в 3,6 раза. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Калуги Людмила Власова, установлено, что зимой на этом участке ООО «ЭКО» осуществляло несанкционированное складирование отходов от зимней уборки территорий, содержащих загрязнённый снег и твердые коммунальные отходы.

Christian Fischer Опасные отходы

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Вследствие незаконного размещения отходов был уничтожен плодородный слой почвы. А в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами, опасными для здоровья людей и окружающей среды, веществами и отходами производства и потребления произошла порча земель.

Ущерб почве от незаконного складирования отходов от зимней уборки улиц Калуги оценён в более чем 500 тыс. рублей.

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Прокуратура через суд потребовала взыскать с ООО «ЭКО» в доход РФ сумму причинённого почве ущерба. Калужский районный суд исковое заявление рассмотрел, требования прокурора удовлетворены в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года прокуратура Калужской области взяла на контроль расследование уголовного дела о незаконном размещении экологически опасных отходов на землях сельскохозяйственного назначения Малоярославецкого района. По предварительным оценкам, вред, причинённый почве, составил почти 50 млн рублей.