Екатеринбург, 28 января, 2019, 08:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на площади Труда пайщики недостроенной пятой очереди жилого комплекса «Новый Уктус» провели очередной пикет. На мероприятии присутствовали порядка 40 человек.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Как сообщили организаторы, это уже 18-й митинг участников долевого строительства «Нового Уктуса — 5», которые вложили свои средства на строительство дома по улице Самолётная, 31 «а» ещё в 2013 году. Два года назад застройщик прекратил работы, ситуация попала в поле зрения правоохранительных органов, в результате чего были возбуждены уголовные дела.

На данный момент строительство продолжает другая компания, руководство которой обещает построить не 25-этажный, а 16-этажный дом к концу 2019 года, а также решить вопрос с компенсацией вложенных пайщиками средств на встрече с региональным правительством. Тем не менее граждане намерены продолжить акции протеста и выйти на митинг 15 февраля, сообщает «Накануне.ru».

Как сообщало ИА REGNUM, также в правительстве Свердловской области намерены в первой половине 2019 года решить вопрос компенсации участникам долевого строительства домов в Арамили. Пайщики получат денежные средства или квартиры из фонда новых застройщиков.

Всего в регионе на начало 2019 года существует 11 долгостроев, квартиры в которых должны получить 897 свердловчан. По итогам прошлого года в производстве у следователей находилось 26 уголовных дел, связанных с махинациями в сфере долевого строительства, а 12 из них в 2018 году переданы в суд для рассмотрения по существу.