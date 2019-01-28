Эрбиль, Ирак, 28 января, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани заявил о значительном улучшении отношений между курдской автономией и центральным правительством в Багдаде, сообщает 28 января Rudaw.

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По словам главы курдского правительства, стороны имеют полное взаимопонимание по вопросам военного сотрудничества, кроме того, принятие нового бюджета также вызывает удовлетворение у Эрбиля.

«У нас есть общий враг — это ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому военное сотрудничество между Эрбилем и Багдадом находится на высоком уровне», — подчеркнул Барзани.

Напомним, отношения между курдской автономией и центральным правительством значительно ухудшились после референдума о независимости, прошедшего в Иракском Курдистане в сентябре 2017 года. Однако со временем стороны нашли общий язык и урегулировали ряд противоречий.