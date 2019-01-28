Астана, 28 января, 2019, 08:02 — ИА Регнум. По итогам 2018 года в Казахстане было произведено 442,6 тыс. тонн рафинированной меди и медных сплавов, что на 3% больше, чем в 2017 году. Об этом 28 января сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

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Почти все производство меди сконцентрировано в двух регионах Казахстана: Карагандинской области — 73% от общего объема производства и Восточно-Казахстанской области — 21%.

По итогам 11 месяцев 2018 года Казахстан экспортировал 355,8 тыс. тонн меди и медных сплавов, что на 4,2% меньше, чем в январе-ноябре 2017 года. В денежном выражении экспорт меди вырос на 5,1%, до $2,22 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года в Казахстане было добыто 103,2 млн тонн медной руды, что на 8,2% больше, чем годом ранее. Основным импортером казахстанской меди является Китай. Объем экспорта в эту страну составляет 57,3% от всех поставок меди, в ОАЭ — 16,5%, Великобританию — 15,2%.