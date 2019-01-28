Кемерово, 28 января, 2019, 07:59 — ИА Регнум. В школы, больницы и административные здания Кемерова сегодня утром, 28 января, поступили сообщения о минировании. Все сигналы проверяют правоохранительные органы и оперативные службы. Местные СМИ сообщают, что таких сигналов поступило порядка 30.

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В паблике «Инцидент Кемерово» тем временем появилась уточняющая информация.

«По городу проходят эвакуации людей, мы получили сообщения о минимум пяти случаях: 3-я городская больница, детская областная больница, 82-я школа, бульвар Строителей 32/3, поликлиника в Кировском. Разные больницы продолжают получать сообщения о минировании», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 28 января, волна сообщений о минировании социальных объектов прокатилась по регионам Сибири. Сообщения поступили в учреждения Абакана, Новосибирска, Омска и др.

Правоохранительные органы и оперативные службы пока не комментируют происходящее, но обещают дать информацию позже.