Берлин, 28 января, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Жителям Германии предложили задуматься об экологии и помочь природе, снизив наносимый ей вред. Сделать это, по мнению журналистки Лары Тиде, статья которой на эту тему опубликована в немецком издании Jetzt, можно полностью отказавшись от туалетной бумаги, которую люди ежегодно тоннами смывают в туалет.

Туалетная бумага

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Тиде утверждает, что пришло время отказаться от туалетной бумаги и обратить внимание на альтернативные средства гигиены. Журналистка уточняет, что каждая семья только в Германии в среднем потребляет 93 рулона туалетной бумаги в год. При этом отмечается, что для производства более половины туалетной бумаги используется не макулатура, а закупается специально срубленная древесина.

Тиде напомнила, что раньше люди вместо бумаги использовали плошки с водой, и предложила использовать биде, так как это намного гигиеничнее туалетной бумаги и потребляется в таком случае только вода.