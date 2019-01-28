* ИГ — запрещённая в России организация

Дейр-эз-Зор, Сирия, 28 января, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Военная операция против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии близится к завершению. Загнанные в угол джихадисты всё отчаяннее используют смертниц для своих атак, пишет австрийская газета Kronen Zeitung 27 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Командующий Демократическими силами Сирии (SDF) Маслум Кобани убежден, что самопровозглашенный халифат падет в течение месяца. «Операции наших войск против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подходят к завершению, и боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сейчас окружены в одной области», рассказал Кобани в интервью агентству Agence France-Presse.

SDF поддерживаются США. С сентября их подразделения сражаются с последними бастионами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на иракской границе при поддержке возглавляемой США антитеррористической коалиции. Несмотря на ожесточенное сопротивление, курдско-арабский альянс завоевал большую часть анклава противника, включая деревню Багхуз.

В последние недели тысячи людей, большинство из которых являются террористами, покинули анклав. Но без последнего сопротивления террористическая организация не сдается. Боевики совершают атаки из засад, прячутся в тоннели, а в последние дни множество бойцов SDF погибли от рук смертников.

Особенность этих атак: в Багхузе многие были убиты женщинами. Такое уже случалось в Ираке, но это довольно необычный подход, отмечает AFP. Террористы загнаны в угол, поэтому они посылают женщин на смерть. Как рассказал один из бойцов SDF, только за один день на минувшей неделе в Багхузе пять смертниц устроили взрывы.