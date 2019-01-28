Эрбиль, Ирак, 28 января, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани осудил действия Рабочей партии Курдистана (РПК), совершающей нападения с иракской территории на территорию Турции, сообщает 28 января Rudaw.

Herrn Флаг Рабочей партии Курдистана (РКК)

По словам главы курдского правительства, повстанцы из РПК не должны вовлекать в свой конфликт с Турцией Эрбиль и использовать территорию автономии для своих операций в соседнем государстве.

Власти Иракского Курдистана находятся в дружественных отношениях с правительством Турции, поэтому они во многом солидаризуются по отношению к курдским повстанцам из РПК, организации, считающейся в Турции террористической.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.