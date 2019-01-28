Чикаго, США, 28 января, 2019, 07:41 — ИА Регнум. «Кливленд Кавальерс» одержал победу над «Чикаго Буллз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 104:101.

Хоккей

Самым результативным игроком матча стал форвард «Чикаго» Лаури Маркканен, который оформил дабл-дабл из 21 очка и 15 подборов.

В составе «Чикаго» наибольшую результативность показали защитники Джордан Кларксон и Алек Бёрк, которые набрали по 18 очков.

Отметим, что «Кливленд» прервал серию из шести поражений подряд.

На сегодняшний день «Кливленд» занимает 28-е место в турнирной таблице НБА. «Чикаго» идёт на 27-м месте.

«Чикаго Буллз» (Чикаго) — «Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — 101:104 (29:27, 24:24, 26:28, 22:25).

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