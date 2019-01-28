Найроби, 28 января, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Вечером 26 января в центре столицы Кении Найроби прогремел взрыв. Об этом сообщает BBC Swahili.

Давид Альфаро Сикейрос. Взрыв в городе

Два человека были ранены. Бомба была спрятана в сумке, которую оставили в тележке, взрыв произошел в районе Одеон, где наблюдалось большое скопление народа.

Глава полиции по городу Найроби Филип Ндоло рассказал журналистам, что человек сомалийского происхождения нанял носильщика с тележкой, упаковал в нее свои вещи. Когда они дошли до района Одеон, сомалиец пропал из вида. Вещи остались в тележке. Носильщик хотел найти в вещах удостоверение личности, чтобы вернуть вещи владельцу. Тут же прогремел взрыв.

Ранения получили носильщик и уличный торговец, который проходил рядом в момент взрыва.

Звуки взрыва стали причиной паники в многолюдном районе, сообщает Ндоло. Полицейские рассчитывают найти причастного к взрыву с помощью уличных камер. Полиция призывает граждан соблюдать осторожность в местах массового скопления людей.