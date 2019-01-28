Япония предъявила новые претензии РФ, РФ — комплекс разведки: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 января, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- «Хезболла», Сирия, Иран могут ударить по Израилю в любой момент;
- Япония вновь заявила о своих претензиях на Южные Курилы;
- Комплекс разведки «Глаз» создал российский ОПК;
- На поддержку блокадников выделят €12 млн;
- Перевалы воинской славы могут появиться в России.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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