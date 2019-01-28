Москва, 28 января, 2019, 07:07 — ИА Регнум. Укрепление рубля 25 января приостановилось. Если утром российская национальная валюта немного дорожала к доллару и евро, то с середины дня тренд развернулся на падение. Растущая нефть не повлияла на курс рубля. К закрытию торгов рубль подешевел к доллару на 0,23%, до 65,99 руб., а к евро — на 0,93%, до 75,32 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

На рубль негативно повлияли заявления ЦБ РФ о том, что в феврале регулятор увеличит объемы покупок валюты на бирже примерно на 2,8 млрд руб. в день. Это объясняется тем, что Центробанк в 2018 году не покупал валюту на бирже, а наоборот, продавал ее Минфину из резервов, чтобы сохранить стабильность рубля, но теперь отложенные покупки валюты возобновятся и продлятся как минимум до 2021 года.

Ситуация в Венесуэле остается неопределенной, но похоже, что государственный переворот пока не состоялся, а действующий президент не собирается покидать свой пост. В выходные Испания вместе с Германией и страдающей от политических протестов Францией в ультимативной форме потребовали от Венесуэлы назначить в течение восьми дней повторные президентские выборы, в противном случае угрожая признать законным президентом лидера оппозиции Гуайдо. Президент Николас Мадуро, в свою очередь, потребовал от трех западных стран отозвать ультиматум Венесуэле. О влиянии ситуации в Венесуэле на другие развивающиеся рынки и рубль пока говорить рано.

Цена на нефть марки Brent 25 января выросла на 0,13%, до $61,23 за баррель. Индекс российских гособлигаций RGBI 25 января в течение торгового дня неуверенно рос, однако к концу торгового дня пятницы не изменился по сравнению со значением на закрытии в четверг.

Курс евро к доллару 25 января опять упал, но на этот раз незначительно, на 0,06%. Исходя из высоких цен на нефть, прогноз по курсу доллара на сегодня, 28 января, корректируется до 65,5−66,5 руб., а по курсу евро — до 75−76 руб.

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