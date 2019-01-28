Новосибирск, 28 января, 2019, 06:39 — ИА Регнум. Ученики нескольких новосибирских школ и сотрудники госучреждений сегодня утром, 28 января, были эвакуированы из-за анонимных сообщений о минировании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телефонный терроризм

«В 9.00 утра в четыре учебных заведения поступила информация о минировании. Проводятся мероприятия по эвакуации», — рассказал в ходе оперативного совещания в региональном правительстве министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Губернатор региона Андрей Травников отметил, что, «к сожалению, сейчас по городам России идёт новая волна телефонных звонков».

Власти не уточнили, какие именно школы были эвакуированы.

Тем временем подробности стали появляться в социальных сетях. Подписчики паблика АСТ-54 сообщили, что массовая эвакуация сегодня утром прошла в муниципальных, медицинских и коммерческих учреждениях разных районов Новосибирска.

«Сообщения о «бомбе» поступили в администрацию города Обь, в больницу Краснообска, поликлинику на Героев Революции, 5, в медицинские учреждения на улице Охотской, Промышленной, а также в школы на Вертковской, Зорге и Перевозчикова. Помимо этого, проходит эвакуация посетителей и персонала банка «Левобережный» на улице Кирова, — сообщается в группе. — Эвакуируют помещения на улице Кирова, 48, 113 («Северянка»), Зорге, 39, Тимирязева 70/1, Объединения, 35, Тюленина, 17/1 («Кристалл»), Маркса 30/1, Свердлова, 16, Советская, 5 (БЦ «Кронос»), а также администрации Ордынского района и Искитима, школы № 155, 127, 129, 94 и другие».

Список адресов, где ведётся эвакуация, в интернете постоянно пополняется. Везде работают спасатели, сотрудники полиции и медики. Отмечается, что сообщение о минировании пришло на почту.

В полиции информацию оперативно получить не удалось — на телефонные звонки никто не отвечает.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что осенью 2017 года по Новосибирску прокатилось несколько волн звонков о минировании зданий и учреждений.

Руководитель ФСБ Александр Бортников 5 октября на встрече с журналистами заявлял, что массовые звонки о минировании зданий в России совершали четыре российских гражданина, уехавшие за границу. Внутри страны им помогали сообщники.

Анонимные звонки о «заминированных» зданиях в регионах страны начались 11 сентября 2017 года. Ни одно из сообщений не подтвердилось.