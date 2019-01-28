Курган, 28 января, 2019, 04:19 — ИА Регнум. В деле о банкротстве АО «Курганский машиностроительный завод» (Курганмашзавод), входящего в машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы», началось рассмотрение заявлений от кредиторов, требовавших его несостоятельности. Арбитражный суд Курганской области отказал одному из них — АО «Минский механический завод имени С.И.Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО» — во введении наблюдения как первого этапа банкротной процедуры. У предприятия, единственного в России производителя боевых машин пехоты, появился реальный шанс сохранить свою финансовую самостоятельность и не попасть под банкротство. Определение может быть обжаловано, так как пока не вступило в законную силу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Напомним, курганский завод — единственный производитель боевых машин пехоты в России — входит в состав крупного российского машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы». Помимо него, в группе несколько десятков юрлиц и заводов-производителей гражданской и военной техники, расположенных в Карелии, Мордовии, Чувашии, Липецкой, Владимирской, Волгоградской областях и Алтайском крае. Широко известно о финансовых проблемах группы общественности стало после того, как с 2017 года ВЭБ, перекупивший право требования многомиллиардной задолженности, начал активную работу по её возврату. По разным подсчётам, сумма колеблется от 70 до 90 млрд рублей. Среди способов возврата долга кредитор избрал и иски о банкротстве, и гражданские иски о взыскании долга с группы предприятий концерна. Например, в сентябре с 13 юрлиц, входящих в концерн, было взыскано почти 30 млрд рублей задолженности.

В связи с важностью предприятий и производимой ими продукции, госкорпорация «Ростех» в апреле 2018 года приняла решение выкупить у ВЭБ право требования задолженности и взять под своё управление оборонные предприятия, передав гражданскую часть «пула» частному инвестору. В качестве последнего, вероятно, будет ООО «Холдинг Транспортные компоненты» (единственный учредитель — зарегистрированное на Кипре Tadorix Consultants Limited).

Окончательное решение о передаче долгов ВЭБ принял в августе, а процессуальное правопреемство в судебных делах с ВЭБ на «дочку» «Ростеха», созданное в сентябре 2018 года ООО «КТЗ», началось в декабре. На сегодня кредитор заменён в делах АО «Тракторная компания «ВГТЗ», ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод», ООО «Торговый Дом «Волгоградский трактор» и АО «Курганмашзавод». По последнему соглашение о новации между ВЭБ и ООО «КТЗ» было подписано 12 октября 2018 года, по нему общество обязано передать вексель со следующими основными реквизитами: векселедатель — ООО «КТЗ», сумма платежа по векселю — 81 778 039 068 рублей 36 копеек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «Курганмашзавод» пыталось обанкротить ПАО «Трансфин-М», предъявившее претензии почти на 130 млн рублей, которые позднее были отклонены. Но к тому моменту число кредиторов существенно выросло, и все они требовали банкротства завода из Курганской области, поэтому производство по делу прекращено не было. Длительное время притязания о банкротстве не рассматривались, и только в конце января 2019 года суд вынес решение по очередному заявлению.

«Рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению открытого акционерного общества «Минский механический завод имени С.И.Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО» (регистрационный номер 100 185 185, УНП 100 185 185) о признании несостоятельным (банкротом) открытое акционерное общество «Курганский машиностроительный завод» (ИНН 4 501 008 142, ОГРН 1 024 500 521 682), руководствуясь статьями 33, 48 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил: во введении наблюдения в отношении открытого акционерного общества «Курганский машиностроительный завод» (ИНН 4 501 008 142, ОГРН 1 024 500 521 682) отказать. Заявление оставить без рассмотрения», — отмечается в определении суда.

Вердикт суда может быть обжалован в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Курганской области.

Притязания ещё ряда кредиторов будут рассмотрены 13 февраля 2019 года.