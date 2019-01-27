Москва, 27 января, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Заключить мирный договор между Москвой и Токио мешают антироссийские санкции, которые поддерживает японская сторона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дартс

По его словам, позиция Токио по данному вопросу «очень сильно» мешает подписанию мирного договора между странами.

Песков также добавил, что основной задачей Москвы в переговорах с Токио является подписание мирного договора, а «не что-то отдать или что-то получить».

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоялись в Кремле 22 января 2019 г. По словам лидеров стран, переговоры прошли в позитивном ключе, деловой и конструктивной атмосфере. Во время беседы Путин и Абэ подтвердили своё намерение подписать мирный договор.

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