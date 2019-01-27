Москва, 27 января, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко, уступивший представителю США Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator, избежал серьезных травм по итогам поединка. Об этом сообщил сам российский спортсмен, слова которого приводит пресс-служба Союза смешанных боевых единоборств ММА России.

Sergej Rosov Федор Емельяненко

«После боя чувствую себя хорошо, — заявил Емельяненко. — Рассечение над глазом не глубокое, мне наложили несколько швов».

По мнению спортсмена, все болячки заживут уже через пару недель.

Как передавало ИА REGNUM, 27 января американский боец Райан Бейдер победил российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко в титульном бою за звание чемпиона Bellator в тяжелом весе.

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