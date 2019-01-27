Сана, 27 января, 2019, 22:45 — ИА Регнум. Лагерь для беженцев в городе Хадджа на северо-западе Йемена подвергся артиллерийскому обстрелу. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщила координатор гуманитарной помощи ООН в Йемене Лиз Гранде.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

По ее словам, в результате инцидента погибли 8 человек, еще около 30 получили ранения.

«Это шокирующее, ужасающее и бессмысленное нападение, — сказала Гранде. — Такого рода ситуация является неприкрытым нарушением прав человека».

Информации об организаторах кровавой атаки пока нет.

Как передавало ИА REGNUM, 23 января в Сане (столица Йемена) на складах ракетного вооружения произошли взрывы.

Читайте также: В Йемене произошли два взрыва оружейных складов

А также: Йеменских хуситов обвинили в блокировании гуманитарных грузов