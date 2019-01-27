Гаага, Нидерланды, 27 января, 2019, 21:58 — ИА Регнум. При взрыве в жилом здании в Гааге на западе Нидерландов пострадали, по последним данным, девять человек. Об этом сообщает телеканал RTL Nieuws со ссылкой на свои источники.

Alf van Beem Скорая помощь. Нидерланды

«Пострадали девять человек, которые были доставлены в больницы», — передает вещатель.

Отмечается, что под обломками здания может находиться еще один человек.

Как передавало ИА REGNUM, мощный взрыв в Гааге, в результате которого частично обрушились фасады ряда зданий, произошел 27 января. По предварительной версии, которую рассматривают следователи, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

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