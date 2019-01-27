Пермь, 27 января, 2019, 21:45 — ИА Регнум. В администрации Свердловского района Перми открыта горячая линия для жителей дома на улице Революции, 3/1. Об этом журналистам сообщили в администрации города.

Vinicius de Carvalho Venâncio Телефон

По номеру (342) 244−46−00 граждане смогут получить ответы на вопросы о местах временного размещения, о сроках возвращения в свои квартиры и т.д.

Для жильцов дома подготовлены места в одной из местных гостиниц. Часть граждан воспользовались этим предложением, другие же разместились у своих родственников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 27 января на техническом этаже здания обрушилось перекрытие. Пострадавших нет. Людей срочно эвакуировали. Вечером их пустили в квартиры, дали возможность забрать предметы первой необходимости.

28 января дом обследуют эксперты. После этого будет принято решение о том, насколько безопасно в нём проживать. И в случае, если проживание здесь эксперты посчитают безопасным, граждане смогут вернуться в свои квартиры.