Архангельск, 27 января, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Прорыв блокады для Архангельской области имеет особое значение — многих ленинградцев, которым удалось эвакуироваться из родного города по «дороге жизни», отправляли именно сюда. Сегодня в областном центре собрались 58 ветеранов Великой Отечественной войны из Архангельска, Северодвинска и Приморского района, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады губернатор Игорь Орлов вручил ветеранам памятные знаки и подарки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дети блокадного Ленинграда Тамара Пучина и Капитолина Рожкова

Капитолине Рожковой к началу войны исполнилось 16 лет. Корреспонденту ИА REGNUM она рассказала, что их семья чудом выжила при эвакуации в Архангельск:

«Наша семья состояла из 6 человек. Мама, папа — капитан дальнего плавания, три сестры и брат. Я была старшей, и мне досталось больше всего — ходила за водой, за дровами и за хлебом в булочную. Помню, как у булочной стоял милиционер с винтовкой, потому что воровали хлеб. 125 грамм давали на одного, а нам полагалось 650 грамм. Спрячешь и идешь. Мама была такая худенькая! А я была сильной девушкой, спортсменкой и всю работу выполняла сама… Нас вывезли в 43 году по Ладожскому озеру. Наша машина прошла, а та, что шла сзади… удар, и все ушли под лед. Младшая сестренка всё время просила: «Хлеба! Дайте хлеба!» После войны папа возвращался из плавания с конфетами, но мы всё равно просили только хлеба».

Капитолина Познякова провела годы эвакуации в Казани, но затем вернулась в Ленинград:

«Мне было 4 года, когда началась война. На площади Труда, на территории нынешней Новой Голландии располагался Научно-исследовательский институт имени академика Крылова — кораблестроительный институт. И, поскольку это было учреждение оборонного значения, эвакуировали весь коллектив сотрудников и их семей. Вот мы доехали до станции Бологое, там попали под бомбежку. Впереди — эшелон с детьми, все погибли. Нас перевели на другой путь, и поэтому нам удалось выжить. Добрались до Казани, там провели 4 года. Вернулись — всё разрушено, жить негде. В 45 году я пошла в первый класс. Мои одноклассники были детьми блокадного Ленинграда. Учителя тоже были на защите города, тетя работала на оборонных работах, дядя ушел добровольцем и пропал без вести. Место его гибели было определено спустя много лет клубом «Поиск». Нашли место его гибели по медальону, который и вручили мне».

Луизе Перчук в 1941 году был всего лишь год, но, рассказывая об эвакуации, она не могла сдержать слез:

«Отец погиб в начале войны, и мама осталась со мной, годовалым ребенком на руках. Мама эвакуировалась в 42 году в каких-то нечеловеческих условиях. Всё время хотелось кушать. Мама работала в милиции, а в 45-м году и мама умерла, меня забрали бабушка и дедушка. Я была очень худая, они думали, что я умру. Но была своя корова, и на ее молоке я и выжила».

По данным правительства Архангельской области, сегодня в регионе живут 176 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и 6 ветеранов, отмеченных медалью «За оборону Ленинграда».

Напомним, Ленинград находился в блокадном кольце 872 дня, за это время в нём погибли порядка 1 млн 500 тыс. жителей. Большинство из них умерли от голода. 27 января 1944 года советские войска прорвали блокадное кольцо и освободили город.

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