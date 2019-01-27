Анкара, 27 января, 2019, 20:33 — ИА Регнум. Власти Турции намерены ликвидировать «террористическую угрозу» у рубежей страны. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в провинции Анталья.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий боец

«У наших границ (Турции) подпитываются и подстрекаются террористические организации, ищущие возможности атаковать нашу страну, — сказал Эрдоган. — … Мы готовы дать им отпор, если они совершат ошибку».

Как передавало ИА REGNUM, 25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Эрзуруме заявил, что буферная зона на границе Сирии и Турции будет создана в ближайшие месяцы.

Читайте также: Буферная зона безопасности в Сирии появится в ближайшее время — Эрдоган

А также: Эрдоган: Турция создаст «безопасную зону» в Сирии, с США или без них