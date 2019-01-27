Санкт-Петербург, 27 января, 2019, 21:00 — ИА Регнум. В эти минуты в Санкт-Петербурге начался большой артиллерийский салют в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Он завершает праздничные мероприятия, посвященные Ленинградской победе, как называли этот день жители блокадного города и участники битвы за Ленинград.

Дарья Драй ИА REGNUM Мультимедийный проект «Салют над Ленинградом» на фасаде арки Главного штаба

Дарья Драй ИА REGNUM Мультимедийный проект «Салют над Ленинградом»

Дарья Драй ИА REGNUM Мультимедийный проект «Салют над Ленинградом» на здании Главного штаба

Дарья Драй ИА REGNUM Фрагмент проекта «Салют над Ленинградом»

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на улицах и набережных города-героя — тысячи жителей и гостей, которые, несмотря на крепкий мороз, хотят своими глазами увидеть красочный финал этого Дня воинской славы России.

Дарья Драй ИА REGNUM Арка Главного штаба в проекте «Салют над Ленинградом»

Дарья Драй ИА REGNUM Военный оркестр

Дарья Драй ИА REGNUM Прохождение военных в ходе программы «Салют над Ленинградом»

На пляже у Петропавловской крепости размещены салютные установки разных калибров и 85-мм дивизионные пушки Д-44, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. За 10 минут установки выпустят в зимнее небо Петербурга три тысячи фейерверков, а пушки произведут 30 залпов холостыми зарядами.

Дарья Драй ИА REGNUM Реконструкция во время проекта «Салют над Ленинградом»

Дарья Драй ИА REGNUM «За Родину!»

Дарья Драй ИА REGNUM Прожектора проекта «Салют над Ленинградом»

Расчеты салютных установок и артиллерийских орудий состоят из курсантов Михайловской военной артиллерийской академии — кузницы кадров для отечественной артиллерии и ракетных войск.

Дарья Драй ИА REGNUM Эпизод проекта «Салют над Ленинградом»

Дарья Драй ИА REGNUM Салют, посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Сегодняшний салют в Петербурге имеет давнюю и славную традицию.

Напомним, 27 января 1944 года в избавленном от блокады Ленинграде впервые был дан артиллерийский салют: 324 орудия сделали 24 залпа. Тысячи ленинградцев наблюдали за ним на улицах победившего города, обнимали и поздравляли друг друга. Это был единственный за годы войны салют, проведенный не в Москве.

…И снова мир с восторгом слышит

Салюта русского раскат.

О, это полной грудью дышит

Освобожденный Ленинград!

Ольга Берггольц, «Ленинградский салют»

Дарья Драй ИА REGNUM Салют, посвященный 75-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Салют в честь подвига Ленинграда

Дарья Драй ИА REGNUM Ленинградский салют

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 января 2019 года на Дворцовой площади Санкт-Петербурга прошел военный Парад памяти, в котором приняли участие 2,5 тысячи военнослужащих и курсантов, а также 80 единиц военной техники.