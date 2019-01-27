Курган, 27 января, 2019, 20:08 — ИА Регнум. В Курганской области сотрудники полиции и МЧС снова посетят многодетные семьи и семьи, находящиеся в социально опасном положении, и проведут для них инструктаж по правилам пожарной безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Джон Кольер. Пожар

Такое поручение главам районных администраций дал врио главы региона Вадим Шумков. 27 января он провёл оперативное совещание, на котором обсуждалось, как помочь женщине, потерявшей во время пожара в Юргамышском районе своих троих детей. Инструктажи будут касаться работы с газовым и электрическим оборудованием, а также с печами.

Кроме того, в ближайшее время пройдёт заседание межведомственной рабочей группы, в ходе которого предстоит проанализировать причины подобных трагедий и выработать меры по их предупреждению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 27 января в одном из жилых домов на территории деревни Раздольная произошёл пожар. Погибли трое детей. Их мать госпитализировали.