Гаага, Нидерланды, 27 января, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Мощный взрыв, в результате которого частично обрушились фасады в трёх жилых зданиях, произошел в Гааге на западе Нидерландов 27 января. Об этом сообщает RTL Nieuws со ссылкой на данные сотрудников местных аварийных служб.

Alf van Beem Скорая помощь. Нидерланды

«Мощный взрыв в Гааге, — передает вещатель. — Фасады ряда зданий обрушились».

По предварительной версии, взрыв в одном из зданий мог произойти из-за утечки голубого топлива. Сотрудники местных аварийных служб не исключают, что под завалами могут находиться люди.

В настоящее время на месте ЧП работают медики и спасатели.