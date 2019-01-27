Санкт-Петербург, 27 января, 2019, 19:22 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провели рабочую встречу. Об этом сообщили в воскресенье, 27 января, в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин осматривает выставочную экспозицию

«Путин провёл рабочую встречу с … Бегловым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Беглов в ходе беседы поблагодарил российского лидера за выделение из резервного фонда финансовых средств на создание в Санкт-Петербурге экспозиции мемориального Музея обороны и блокады Ленинграда.

Как передавало ИА REGNUM, 27 января 2019 г. глава РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении 150 млн рублей из резервного фонда для действующего Музея обороны и блокады Ленинграда.

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