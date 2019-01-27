Пермь, 27 января, 2019, 18:46 — ИА Регнум. В Перми жители многоэтажного дома по улице Революции, 3/1 смогли на короткий срок вернуться домой после того, как их эвакуировали из-за обрушения перекрытия на верхнем этаже здания. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом управлении администрации города, людям позволили забрать вещи первой необходимости.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Визит в свои квартиры жители нанесли в сопровождении спасателей. Решение о том, когда пермяки смогут вернуться домой, будет принято после экспертного обследования дома. Планируется, что 28 января эксперты начнут свою работу.

Пока же жителям предложили места в гостинице. По данным местных СМИ, жильё в маневренном фонде потребовалось примерно для 15 человек, остальные нашли временный приют у родственников и знакомых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 27 января в высотный жилой дом содрогнулся от грохота. На верхнем этаже обрушилось бетонное перекрытие. Всех людей эвакуировали сначала на улицу, затем в гимназию № 33. Прямо на улице был развёрнут оперативный штаб. Планируется, что восстановительные работы займут два дня. В ГУ МЧС заявили, что угрозы дальнейшего обрушения нет. Однако людям запретили возвращаться в свои квартиры в целях безопасности.

Добавим, дом построен в 1993 году. по уточнённым данным, в нём проживают 230 человек.