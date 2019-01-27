Багдад, 27 января, 2019, 17:59 — ИА Регнум. В иракской провинции Салахаддин прогремели два взрыва. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщили в Минобороны Ирака.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт

Теракты произошли в воскресенье, 27 января, в районе Ширгат. По последним данным, в результате взрывов погибли четыре человека, еще 10 получили ранения.

В настоящее время на месте терактов работают сотрудники специальных служб. Ответственность за кровавые акции пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

Как передавало ИА REGNUM, 26 января на севере Ирака неизвестные боевики совершили нападение на военную базу Турции.

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