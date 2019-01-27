Москва, 27 января, 2019, 17:20 — ИА Регнум. В Музее современной истории России в Москве открылась выставка «К 75-летию полного снятия блокады Ленинграда». Осада города немецко-фашистскими захватчиками продлилась 872 дня. За это время сотни тысяч ленинградцев погибли от голода и артобстрелов. На северную столицу было сброшено 107 тысяч авиабомб, выпущено около 150 тысяч снарядов.

Снятие блокады Ленинграда

На выставке представлены картины из коллекции музея, графика, плакаты того времени. Также в экспозиции архивные документы, относящиеся к событиям блокады, личные вещи блокадников.