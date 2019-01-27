Москва, 27 января, 2019, 17:13 — ИА Регнум. Во всех соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в феврале 2019 года пройдут слеты солдатских матерей.

Function.mil.ru Солдатские матери в соединении РВСН.

Как сообщили 27 января корреспонденту ИА REGNUM в Группе информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения, родители солдат проведут день в армии вместе с сыновьями. Они ознакомятся, как в воинских частях организован процесс отдыха и питания военнослужащих при несении боевого дежурства на полевых позициях, осмотрят технику и агрегаты, входящие в состав ракетных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс», в том числе образцы самой современной техники РВСН (БПДМ «Тайфун-М и МДР «Листва»).

Особое внимание будет обращено общению родителей с командованием соединений, в ходе которого стороны обсудят вопросы укрепления дисциплины военнослужащих по призыву и дальнейшее участие в этом процессе родителей. В ракетных соединениях пройдут показные выступления с демонстрацией элементов рукопашного боя и концерты, подготовленные военнослужащими по призыву.

По инициативе родительских комитетов, слёты солдатских матерей проходят теперь два раза в год. Данный слёт направлен на морально-психологическую поддержку молодого пополнения в ходе адаптации к условиям военной службы и ознакомление родителей с особенностями жизни, быта и службы новобранцев в РВСН.

Для встречи и размещения родителей из других регионов были предоставлены места в общежитиях и других жилых помещениях.

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