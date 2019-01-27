Пермь, 27 января, 2019, 17:08 — ИА Регнум. В пережившем обрушение перекрытия на техническом этаже 14-этажном доме на улице Революции, 3/1 (Пермь) задолго до ЧП появились трещины. Об этом сообщают местные жители.

voron77 Многоквартирный дом

Одна из гражданок отмечает, что трещина появилась в её квартире ещё в 2000-х годах. Именно тогда рядом строили Среднюю дамбу. Эксперты её посмотрели и пришли к выводу, что стена не несущая. По её словам, за 13 лет трещина разрослась, пишет издание 59.ru.

Ещё один гражданин проживает на девятом этаже. Он отметил, что трещина тоже появилась давно.

«Они все идут по основной стене. Никуда не обращался я, сам замазал», — заявил гражданин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обрушение перекрытия на техническом этаже произошло днём 27 января. Жильцов эвакуировали. 28 января дом полностью обследуют.

.