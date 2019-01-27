Пермь, 27 января, 2019, 17:04 — ИА Регнум. В Перми из многоэтажного дома, где сегодня, 27 января, произошло обрушение перекрытия на верхнем этаже госпитализированы два человека, сообщает 59.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Глава Свердловского района Андрей Усов проинформировало том, один мужчина был после инсульта и находился дома на реабилитации, а второй мужчина — на кислородном обеспечении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во второй половине 27 января в одноподъездном 14-этажном доме между крышей и техэтажом произошло обрушение перекрытия. ГУ МЧС заявило о том, что пострадавших нет. По данным чиновников, на восстановительные работы потребуется два дня. Эвакуированным людям предоставят временное жильё в маневренном фонде.

По данным СМИ, жители утверждают, что в их квартирах с 2000 годов появились трещины. Добавим, дом построен в 1993 году.