Санкт-Петербург, 27 января, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Государственный Эрмитаж продолжает разрабатывать различные технологические программы, в том числе для персональных гаджетов, позволяющим посетителям музея лучше подготовиться к осмотру колоссальной коллекции. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о двух новинках. Первое — это специальное приложение к телефону, которое позволит стоящим в очереди любителям искусства разработать свой маршрут на основе представленной информации. Включаться устройство будет включаться поблизости от музея или уже в самом здании. Второй проект — программа «Другой шедевр» — она позволит скорректировать поток экскурсантов так, чтобы они не скапливались все одновременно около одного популярного шедевра. Программа обратит внимание посетителей на другие, не менее ценные экспонаты Зимнего дворца.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

В этой связи напомним, что общая длина залов Эрмитажа составляет 25 километров и если тратить по 1 минуте на экспонат, то для осмотра потребуется всего 7 лет непрерывного хождения. Коллекция музея сейчас располагается в 10 зданиях и насчитывает более 3 миллионов уникальных экспонатов.