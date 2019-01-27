Эрмитаж разработал приложение для стоящих в очереди посетителей
Санкт-Петербург, 27 января, 2019, 16:58 — ИА Регнум. Государственный Эрмитаж продолжает разрабатывать различные технологические программы, в том числе для персональных гаджетов, позволяющим посетителям музея лучше подготовиться к осмотру колоссальной коллекции. Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал о двух новинках. Первое — это специальное приложение к телефону, которое позволит стоящим в очереди любителям искусства разработать свой маршрут на основе представленной информации. Включаться устройство будет включаться поблизости от музея или уже в самом здании. Второй проект — программа «Другой шедевр» — она позволит скорректировать поток экскурсантов так, чтобы они не скапливались все одновременно около одного популярного шедевра. Программа обратит внимание посетителей на другие, не менее ценные экспонаты Зимнего дворца.
В этой связи напомним, что общая длина залов Эрмитажа составляет 25 километров и если тратить по 1 минуте на экспонат, то для осмотра потребуется всего 7 лет непрерывного хождения. Коллекция музея сейчас располагается в 10 зданиях и насчитывает более 3 миллионов уникальных экспонатов.