Токио, 27 января, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Не возбуждать дело против буддистского монаха, отказавшегося уплачивать штраф за езду в традицонной для монахов одежде, решила полиция префектуры Фукуи в Японии. Об этом 27 января сообщает телеканал NHK.

Marubatsu Буддийский монах. Япония

Штраф за управление автомобилем в традиционной буддистской рясе монаху был выписан сотрудниками полиции префектуры Фукуи в сентябре 2018 года. Размер штрафа составил около 55 долларов США.

По мнению сотрудников полиции, езда в традиционной для монахов одежде может помешать управлению автомобилем и спровоцировать создание аварийной ситуации. Широкие рукава верхней рясы могут намотаться на руль автомобиля, а нижняя ряса может создать водителю трудности при перенесении ноги с педали газа на педаль тормоза.

Монах отказался оплачивать штраф, а сам инцидент вызвал горячий отклик со стороны общества и осуждение действий сотрудников полиции.

Руководством полиции префектуры Фукуи в результате было принято решение прислушаться к общественному мнению и освободить монаха от уплаты штрафа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о представлении правительством Японии проекта постановления о введении обязательных тестов на алкоголь для пилотов.