Калуга, 27 января, 2019, 16:23 — ИА Регнум. В память о Дне полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной воной, сегодня, 27 января, волонтёры Победы организовали на территории Калужской области акцию «Блокадный хлеб».

Zskaluga.ru Хлебная пайка блокадного Ленинграда.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, активисты раздали жителям региона символические хлебные пайки весом 125 граммов и листовки с информацией, посвященной снятию блокады Ленинграда.

Акция проходила в городах и районах области. На выставленных прямо, на заснеженных улицах столах, волонтёры разложили хлеб разных объемов: 600, 400, 300, 200, 150 и 125 граммов. Под каждым куском находится табличка с указанием веса хлеба и года выдачи. Именно такие кусочки хлеба выдавались ленинградцам в годы блокады.

С помощью акции, молодые калужане смогли узнать о нормах выдачи хлеба для рабочих, служащих, детей в осаждённом фашистами городе на Неве, увидеть, как выглядели талоны на хлеб, которые выдавались ленинградцам. Кроме того, представленный калужанам блокадный хлеб был испечен по рецептуре 1941 года, в основном из ржаной муки с отрубями.

«Это мероприятие очень важно для воспитания молодого поколения, — заявила заведующая отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта Сухиничского района Калужской области Ольга Терёхина. — Ребята должны знать и помнить события тех страшных военных лет. Сегодня мы стараемся проводить подобные акции, чтобы у нас больше не было войны, и наши дети не узнали, что такое голод!»

Напомним, блокада осажденного врагом Ленинграда в годы Великой Отечественной войны велась немецко-фашистскими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью сломить сопротивление защитников город. Блокада Ленинграда длилась почти 900 дней и стала самой кровопролитной в истории человечества. От голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей несломленного духом города-героя.

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