Пермь, 27 января, 2019, 16:18 — ИА Регнум. В перми нет угрозы обрушения 14-этажного дома на улице Революции, 3/1. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом управлении МЧС.

voron77 Многоквартирный дом

Квартиры после обрушения на техническом этаже также не пострадали. Тем не менее сейчас жильцы эвакуированы. На месте работают мэр Перми Дмитрий Самойлов, а также сотрудники МЧС, полиции и других ведомств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обрушение перекрытия произошло на техническом этаже днём 27 января. Спасателям поступило сообщение в 15:15 по местному времени.

Обследование здания планируют провести 28 января. До его итогов жильцов не пустят в свои квартиры.