Санкт-Петербург, 27 января, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Эксперты в области кинематографа назвали лучшие картины, посвященные подвигу жителей города Ленинград, отмечающих сегодня 75-летия снятия блокады, сообщает 27 января порта «Слово и дело».

Цитата из к/ф «Жила-была девочка». реж Виктор Эйсымонт. 1944. СССР Блокадница

По мнению специалистов, лучше всего события отображает документальная хроника, среди них картина «Блокада» Сергея Лозницы и «Читаем блокадную книгу» Александра Сокурова.

Среди художественных фильмов была отмечена картина «Жила-была девочка», вышедшая в 1944 году под руководством режиссера Виктора Эйсымонта. Работа была сделана в Ленинграде сразу же после прорыва кольца, когда угроза по-прежнему сохранялась.

Напомним, Город-герой Ленинград находился в блокадном кольце 872 дня, за это время в нем погибло порядка 1 млн 500 тыс. жителей. Смерти были вызваны голодом, а также постоянными бомбежками нацистов. 27 января 1944 года советские войска сняли блокаду с города.