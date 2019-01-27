Москва, 27 января, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Генеральный директор «Фонда кино» Леонид Верещагин подал в суд на автора детского мультфильма «Смешарики» Илью Попова, сообщает 27 января издание Накануне.ру.

Цитата из м/ф «Смешарики». 2012. Россия Смешарики

Кроме того, судебному разбирательству подвергнется компания, которая занималась производством сериала. Верещагин требует взыскать с указанных лиц сумму в размере 30 млн рублей.

Причиной разногласий, как отмечает издание, является невыполнение Поповым своих обязательств: автор мультфильма должен был вернуть Верещагину деньги в случае если его проект окупится в прокате. Проект окупился, но деньги по-прежнему не возвращены.