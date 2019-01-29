Москва, 29 января, 2019, 04:20 — ИА Регнум. Рост экономического неравенства во всем мире вкупе с нерешенностью проблемы бедности — крупнейший фактор дестабилизации как в развивающихся, так и в экономически развитых странах. Почему эта тенденция, о борьбе с которой так много говорят различные форумы, рассматривается мировыми «кукловодами» как удобный инструмент глобального управления, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Numbercfoto Уганда

26 физических лиц в мире владеют активами, равными суммарным активам 3,8 млрд наименее состоятельных обитателей планеты. Эти цифры приводятся в последнем докладе Оксфордского комитета помощи голодающим. Выход из ситуации авторы доклада видят в наращивании глобализации, которая, по их мнению, позволит обеспечить бедствующих людей чистой водой, электроэнергией, «справедливой налоговой политикой» и, что интересно, гендерным равенством. Вероятно, последнее упомянуто с целью не забывать о борьбе с бедностью посредством контроля за физическим размножением бедных, но и остальные цели тоже выглядят достаточно устрашающими — безопасность и благосостояние овец становятся зоной ответственности волков.

Впрочем, авторы доклада предполагают и некоторую помощь со стороны богатейших тем, кто бедствует, за что они (авторы) подвергаются критике со стороны еще более радикальных сторонников глобализации. Самое интересное, что приводимые аргументы в докладе почти слово в слово повторяют те, которыми апологеты российской пенсионной реформы защищали данный проект. Предложение «поделиться с бедными» высмеивается как некоторый «разовый платеж», который стратегически ничего не решит. При этом речь идет только о трех десятках сверхбогатых, а не о том, что исправления требуют сами системы, приводящие к отъему у бедных и передаче богатым. Возможно, те, кто с оптимизмом смотрят на нынешнее развитие ситуации в мире, готовы использовать неизбежный в ближайшем будущем социальный взрыв в своих целях. По какому сценарию это может произойти?

Читайте статью Цепочка дестабилизации: с Запада в Россию и другие публикации Владимира Павленко.