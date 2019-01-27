Пермь, 27 января, 2019, 14:59 — ИА Регнум. В Перми продолжается эвакуация всех жителей одноподъездного 14-этажного дома по ул. Революции, 3/1. Как сообщает 59.ru, дом обесточен и отключён от коммуникаций.

Http://59.mchs.gov.ru В высотном жилом доме обрушилось перекрытие на верхнем этаже

Ранее в ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что пострадавших нет. Однако местные СМИ ведут прямую трансляцию с места события и было видно, как из дома на носилках вынесли человека. Его приняли медики скорой помощи.

Людей эвакуируют на улицу. На месте работает оперативный штаб. Эвакуированным жителям предложили пройти в здание гимназии № 33.

Напомним, во второй половине дня, 27 января, в многоэтажном доме произошло обрушение перекрытия между крышей и техническим этажом.