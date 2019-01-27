Берлин, 27 января, 2019, 14:45 — ИА Регнум. Германское издание Süddeutsche Zeitung выпустило статью, в которой призывает граждан ФРГ отказаться от использования туалетной бумаги и начать массово пользоваться биде.

(сс) Elya Туалетная бумага

Авторы статьи приводят данные исследований, который показывают, что среднестатистическая германская семья использует в год 93 рулона туалетной бумаги.

Производство туалетной бумаги существенно вредит окружающей среде, сказано в статье. Для данного производства приходится закупать крупные партии древесины, а также утилизировать уже использованную бумагу.

Дело в том, что только половина туалетной бумаги в Германии производится из макулатуры, а остальная часть из древесины, которую приходится где-то вырубать. Это происходит из-за того что «вторичная» переработанная туалетная бумага не такая мягкая.

Взамен туалетной бумаге издание предлагает перейти на использование биде.