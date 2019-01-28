Москва, 29 января, 2019, 02:05 — ИА Регнум. Разрекламированный официальными лицами проект «Московская электронная школа» (МЭШ) предполагает широкое использование электронных устройств в процессе обучения детей. Но не несет ли этот проект скрытой угрозы для здоровья и психологического состояния учащихся? О том, почему такая угроза вполне может оказаться реальной, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Евгений Цоц.

Иван Шилов ИА REGNUM

Нормативы, которым должны соответствовать образовательные эксперименты и использующаяся в процессе обучения аппаратура, зафиксированы в соответствующих федеральных законах. Свечение и мерцание дисплеев, электронные системы приема-передачи информации, уровень электромагнитного излучения в классах и аудиториях — это показатели, с которыми нельзя обращаться вольготно, ведь отклонение может стать причиной не только дискомфорта и усталости, но серьезных нарушений здоровья, вплоть до потери зрения. Самое страшное, что речь идет о детях, у которых, разумеется, процесс формирования и роста должен происходить в здоровой среде.

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Руководитель образования столицы Исаак Калина утвердительно ответил на вопрос московской общественности о проведенных медицинских исследованиях перед запуском эксперимента МЭШ. Только вот внушает большую тревогу отсутствие информации о ходе и результатах этих исследований. Так безопасна ли МЭШ для здоровья учащихся и какие об этом есть сведения?

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