Тель-Авив, Израиль, 27 января, 2019, 14:59 — ИА Регнум. Российского туриста, мужчину 46 лет, арестовала полиция Израиля по подозрению в запуске беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в районе международного аэропорта Бен-Гурион. Об этом 27 января сообщила пресс-служба израильской полиции.

Петр Данилов ИА Красная Весна Дрон

Мужчина был задержан охраной аэропорта и доставлен в полицию для допросов. Полиция арестовала подозреваемого на сутки.

При этом сообщается, что ничего серьёзного туристу из России не грозит, скорее всего он будет выслан на Родину в понедельник, 28 января.

Ранее ИА REGNUM сообщало об установлении в аэропортах Лондона системы защиты от беспилотников.

Системы были установлены после нашумевшего инцидента в лондонском аэропорту «Гатвик», который несколько раз закрывался из-за появлявшегося над взлётно-посадочной полосой БПЛА. Инцидент привёл к изменению планов у более чем сотни тысяч человек. Позднее были задержаны подозреваемые в запуске БПЛА.