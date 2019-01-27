Москва, 27 января, 2019, 11:55 — ИА Регнум. 27 января Московский Театр Олега Табакова, известный как театр-студия «Табакерка», представляет на суд московской публики первую премьеру 2019 года — спектакль «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича. Вернее, это будет новое прочтение широко известной постановки 1990-го года. В роли Абрама Шварца за эти годы «отметились» такие «монстры» сцены как Олег Табаков, Евгений Миронов, Сергей Безруков и Владимир Машков. Теперь же художественный руководитель театра вновь выступит в этой роли после 29-летнего перерыва. Опальный поэт, драматург и сценарист Александр Галич написал свою пьесу давно, но рассказ о тяжелой доле семьи в еврейском местечке не понравился советской цензуре. Первая постановка в молодом театре-студии сразу стала знаковой. Возвращение ее на подмостки является закономерной данью памяти выдающегося актера и режиссера Олега Табакова. По сути, это первая премьера, или постпремьера, после назначения Владимира Машкова на должность руководителя театра весной 2018 года.