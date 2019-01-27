Макассар, Индонезия, 27 января, 2019, 11:48 — ИА Регнум. До 68 человек возросло число погибших в результате наводнений и оползней в провинции Южный Сулавеси в центральной части Индонезии. Ещё 47 человек получили травмы. Об этом 27 января сообщает агенство «Синьхуа» со ссылкой на представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.

(сс) U.S. Embassy, Jakarta Стихийное бедствие в Индонезии

Наводнения и оползни стали последствиями проливных дождей, которые вызвали разлив реки. Властями провинции была открыта дамба, которая находится в 30 километрах от города Макассара, административном центре региона. Глава поселения Гова отметил, что данная мера — вынужденная, так как сдерживание прибывающих потоков воды могло привести к гораздо худшим последствиям.

Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что бедствие затронуло 61 район провинции Южный Сулавеси.

Разгул стихии коснулся 5,8 тысячи человек. Были повреждены здания нескольких правительственных учреждений, разрушены девять мостов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 59 погибших, 47 пострадавших и 25 пропавших без вести в результате наводнений и оползней в Индонезии.