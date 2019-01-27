Каракас, 27 января, 2019, 11:25 — ИА Регнум. «Мировое сообщество оказалось разделенным в момент выбора позиции перед лицом новой и наиболее трудной главы, начавшейся для институционального кризиса в Венесуэле. После того, как в среду председатель венесуэльского парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны, возникло три блока стран и организаций: первый его поддерживает, второй выступает за действующего лидера Николаса Мадуро, а третий призывает к проведению «свободных выборов», не признавая, таким образом, результаты последнего майского голосования прошлого года», — пишет испанское издание La Vanguardia.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Противостояние

В первую очередь СМИ перечисляет государства, занявшие сторону Мадуро, причем в следующем порядке: Китай, Россия, Мексика, Куба, Боливия, Никарагуа, Турция, Иран. Китай продемонстрировал поддержку правительства Мадуро в четверг, 24 января, попутно осудив вмешательство США во внутренние дела южноамериканской страны.

«Китай одобряет усилия правительства Венесуэлы по поддержанию суверенитета, независимости и стабильности», — сказал на пресс-конференции спикер китайского министерства иностранных дел.

Переходя к России, La Vanguardia заостряет внимание на телефонном разговоре Мадуро и Владимира Путина, в ходе которого российский президент поддержал венесуэльского лидера в его противостоянии «деструктивному вмешательству извне». Также приводится официальное сообщение Кремля, в котором правительство Венесуэлы названо легитимным, а усилившийся политический кризис — спровоцированным из-за границы. Испанское издание отмечает, что Путин принимал Мадуро в Москве, а теперь высказался за поиск решений в рамках конституции и преодоление разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога.

Мексика, в свою очередь, воспользовалась принципом невмешательства и указала, что ее беспокоят мир, права человека и свобода в Венесуэле, президентом которой она признает Николаса Мадуро. Правительство Кубы подчеркнуло, что истинная причина, стоящая за венесуэльским кризисом и признанием оппозиционера Гуайдо временным президентом со стороны США — желание получить контроль над обширными ресурсами нефтяной державы. Президент Боливии выразил солидарность с Мадуро и венесуэльским народом, назвав последние события попыткой империализма «смертельно ранить» демократию в Южной Америке; в том же ключе высказалось и правительство Никарагуа.

Затем своего венесуэльского коллегу поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган со словами: «Нужно уважать тех, кто побеждает путем голосования». Он также позвонил Мадуро по телефону и назвал его братом. В тот же день, 24 января, на стороне правительства Мадуро выступил Иран, осудив «незаконное иностранное вмешательство» в дела Венесуэлы, прежде всего со стороны США.

Соединенные Штаты закономерно возглавили список стран, поддерживающих Хуана Гуайдо. «С них всё началось», — многозначительно отмечает испанское СМИ. Далее в его перечне идут Канада, годами критиковавшая Мадуро, Бразилия (подчеркнувшая, что ее поддержка остается политической и военного вторжения не подразумевает), половина стран, входящих в Организацию американских государств, и члены «Группы Лимы».

«Ни да, ни нет» говорит Европейский союз, признающий легитимность Национальной ассамблеи, но не власти Гуайдо, и призывающий к немедленному проведению «честных выборов». В частности, в пользу голосования высказались премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Франции Эммануэль Макрон. Совсем уклониться от участия в конфликте предпочли Япония и папа Римский Франциск, продолжающий молиться за «жертв и всех венесуэльцев».