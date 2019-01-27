Санкт-Петербург, 27 января, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Командующий войсками Западного военного округа, Герой Российской Федерации, генерал-полковник Александр Журавлёв выступил на открытии военного Парада памяти в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады.

Дарья Драй ИА REGNUM] [Дарья Драй (c) ИА REGNUM Командующий парадом на Дворцовой площади

«Блокада Ленинграда стала невиданной трагедией для всего нашего народа. Она оставила незаживающий след в наших семьях, наших сердцах. Это одна из самых трагических, и в то же время беспримерных по героизму страниц нашей истории в летописи Великой Отечественной войны», — заявил в своей речи Александр Журавлев.

Журавлев напомнил, что с первых недель войны Ленинград стал одним из главных рубежей обороны страны. Вражеские артобстрелы, бомбардировки, голод и холод унесли жизни сотен тысяч ленинградцев, но не сломили стойкость защитников города.

«Несмотря на немыслимые страдания, Ленинград выстоял, а его оборона навсегда осталась символом величайшего мужества, силы духа и патриотизма», — сказал командующий ЗВО.

«Пройдя через голод и холод, потерю родных и товарищей, защитники и жители блокадного Ленинграда, вопреки всему, сохранили веру в победу. В каждой семье есть свои герои, они живут в наших сердцах. Мы склоняем головы перед святой памятью всех, кто не вернулся с войны, умер от ран и болезней», — сказал Александр Журавлев и объявил на Дворцовой площади минуту молчания.

«Армия России всегда будет хранить память о подвигах наших отцов и дедов. Как и они, мы будем также самоотверженно защищать интересы Отечества», — добавил командующий ЗВО после минуты молчания.

На Дворцовой площади прозвучал гимн России и начался торжественный марш участников парада.